Пожар в жилом многоэтажном доме в Алматинской области ликвидирован
1 октября 2017, 13:47
Площадь пожара по кровле — 440 м2, по квартирам – 347 м2.
В 13.30 крупный пожар в жилом доме в селе Жансугурова Алматинской области был ликвидирован, передает корреспондент Zakon.kz.
Информацию подтвердил официальный представитель ДЧС Руслан Иманкулов.
Напомним, утром 1 октября начался пожар в многоэтажном жилом доме. Эвакуировали 32 человека. Никто не пострадал.
Причина пожара будет устанавливаться специалистами испытательной пожарной лаборатории
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