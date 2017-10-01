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Пожар в жилом многоэтажном доме в Алматинской области ликвидирован

1 октября 2017, 13:47

Площадь пожара по кровле — 440 м2, по квартирам – 347 м2.

В 13.30 крупный пожар в жилом доме в селе Жансугурова Алматинской области был ликвидирован, передает корреспондент Zakon.kz.

Информацию подтвердил официальный представитель ДЧС Руслан Иманкулов.

Напомним, утром 1 октября начался пожар в многоэтажном жилом доме. Эвакуировали 32 человека. Никто не пострадал.

Причина пожара будет устанавливаться специалистами испытательной пожарной лаборатории

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