Мэрилин Мэнсон получил травму на концерте в Нью-Йорке

Американский музыкант Брайан Хью Уорнер, более известный под сценическим псевдонимом Мэрилин Мэнсон, серьёзно пострадал во время своего выступления в Нью-Йорке. В разгар концерта на него упала часть декораций — видеозаписи с моментом инцидента в "Твиттере" и на YouTube разместили фанаты.

Как отмечает портал Loudwire, пока нет точных данных о серьёзности полученных Мэнсоном травм, хотя, в соответствии с некоторыми сообщениями, музыканта прямо со сцены увезли в больницу, а сам концерт прервали.

Сейчас Мэнсон находится в мировом турне в поддержку своего десятого студийного альбома Heaven Upside Tour, выход которого состоится 6 октября.