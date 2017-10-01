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Мэрилин Мэнсон получил травму на концерте в Нью-Йорке

1 октября 2017, 13:58

На него упали декорации.

Американский музыкант Брайан Хью Уорнер, более известный под сценическим псевдонимом Мэрилин Мэнсон, серьёзно пострадал во время своего выступления в Нью-Йорке. В разгар концерта на него упала часть декораций — видеозаписи с моментом инцидента в "Твиттере" и на YouTube разместили фанаты.

Как отмечает портал Loudwire, пока нет точных данных о серьёзности полученных Мэнсоном травм, хотя, в соответствии с некоторыми сообщениями, музыканта прямо со сцены увезли в больницу, а сам концерт прервали.

Сейчас Мэнсон находится в мировом турне в поддержку своего десятого студийного альбома Heaven Upside Tour, выход которого состоится 6 октября.


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