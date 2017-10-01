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Аким Астаны поздравил представителей старшего поколения с Международным днем пожилых людей

1 октября 2017, 14:10

«Вы хранители народной мудрости, наших лучших традиций, достойный пример для подражания нашей молодежи».

Аким Астаны Асет Исекешев поздравил представителей старшего поколения с Международным днем пожилых людей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.

«Уважаемые представители старшего поколения! Дорогие ветераны! От всей души поздравляю вас с теплым и светлым праздником – Международным днем пожилых людей!

Вы хранители народной мудрости, наших лучших традиций, достойный пример для подражания нашей молодежи. Только с бережным отношением к своему прошлому и народным ценностям можно сформировать достойное общество.

Уважительное отношение к старшему поколению – характерная черта, глубоко присущая нашему народу. Ведь воспитание человека начинается с уважения к старшим, преемственности поколений», - гласит обращение градоначальника.

Аким пожелал всем пожилым людям крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного тепла и благополучия.


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