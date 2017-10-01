Порноактриса стала титульным спонсором немецкого футбольного клуба

На игровых майках команды появятся имя девушки и адрес ее сайта.

Немецкая порноактриса Лена Нитро стала титульным спонсором футбольного клуба «Обервюрцбах». Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Bild.

«Обервюрцбах» выступает в шестом по силе дивизионе национального чемпионата. Отмечается, что на игровых майках команды появятся имя Нитро и адрес ее сайта.

«Мы собрали сумасшедший состав, и поэтому нам хотелось сделать что-нибудь совсем сумасшедшее. И тогда мы решили, что нам нужен горячий спонсор», — заявил спортивный директор команды Торстен Нельц.

В июне этого года клуб третьего дивизиона чемпионата Шотландии «Эйр Юнайтед» провел презентацию гостевой формы на сезон-2017/2018 с помощью обнаженной модели. На тело девушки нанесли футболку клубных цветов и представили прессе.