Порноактриса стала титульным спонсором немецкого футбольного клуба
На игровых майках команды появятся имя девушки и адрес ее сайта.
Немецкая порноактриса Лена Нитро стала титульным спонсором футбольного клуба «Обервюрцбах». Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Bild.
«Обервюрцбах» выступает в шестом по силе дивизионе национального чемпионата. Отмечается, что на игровых майках команды появятся имя Нитро и адрес ее сайта.
«Мы собрали сумасшедший состав, и поэтому нам хотелось сделать что-нибудь совсем сумасшедшее. И тогда мы решили, что нам нужен горячий спонсор», — заявил спортивный директор команды Торстен Нельц.
В июне этого года клуб третьего дивизиона чемпионата Шотландии «Эйр Юнайтед» провел презентацию гостевой формы на сезон-2017/2018 с помощью обнаженной модели. На тело девушки нанесли футболку клубных цветов и представили прессе.
#Porno-Star @LenaNitro1 wird— BILD Sport (@BILD_Sport) 30 сентября 2017 г.
Trikot-Sponsor in der #Kreisliga! https://t.co/sojWwBz8Ncpic.twitter.com/Nr3070hQMS
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