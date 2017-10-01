КНДР пригрозила превратить Америку в "море огня"

Представитель Северной Кореи подчеркнул также, что все силы страны находятся в полной боевой готовности.

Северная Корея пригрозила США ядерной катастрофой, если страна продолжит свою санкционную политику. Об этом говорится в заявлении представителя комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которое сегодня распространило агентство ЦТАК. В документе подчёркивается также, что все силы Северной Кореи находятся в полной боевой готовности.

— Использование санкционной дубинки и направление бомбардировщиков являются актами самоубийства, которые ведут к ядерной катастрофе, способной превратить территорию США в море огня, — говорится в заявлении.

Отметим, что КНДР в очередной раз раскритиковала заявления президента США Дональда Трампа и назвала его сумасшедшим американским стариком.

Ранее северокорейский министр во время одного из своих выступлений назвал Трампа психически невменяемым человеком.

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев, источник - Лайф