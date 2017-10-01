Луценко в четвертый раз выиграл "Тур Алматы"

Алексей Луценко стал четырехкратный победителем "Тура Алматы", сообщает информационно-спортивный ХАБ.

Завершился заключительный "горный" этап велогонки, который стартовал у здания «Халык Арены» и прошел вдоль круга «ВОАД - Аль-Фараби» с финальным отрезком от Парка Первого Президента до ВСК «Медео».

Победителем второго этапа двухдневной велогонки стал датский гонщик велокоманды "Астана" Якоб Фульсанг, он занял третье место в генеральной классификации. Вторым финишную черту пересек казахстанец Алексей Луценко, который стал победителем гонки.

Второе место на "Туре Алматы-2017" занял французский гонщик Реми ди Грегорио.

Майка лучшего казахстанского гонщика тур и лучшего спринтера, также досталась Алексею.

«Была тяжёлая, нервозная гонка, в начале допустили отрыв на две минуты, - прокомментировал второй этап гонки Алексей Луценко. - Команда работала на 100%, ребята хорошо отработали, молодцы. Под конец была тактика, что инициативу берет Якоб. За пять километров до финиша я контролировал, чтобы гонщики его не догнали, я был втором-третьим. Якоб молодец, хорошо доехал до Медео. Команда сработала супер, первое и третье место».

«Тур Алматы - 2017» имеет категорию 2.1 и проводится под эгидой Международного союза велосипедистов (UCI). В этом году гонка собрала 20 команд из 17 разных стран мира. Традиционно на велогонке выступила профессиональная команда из Казахстана - «Astana Pro Team», которая выигрывала эту гонку на протяжении всех предыдущих четырех версий проекта. В списке участников также имеются 2 про-континентальные команды из Италии и Франции, 14 континентальных команд из разных стран мира, а также 3 национальные команды, представляющие Узбекистан, Словакию и Казахстан.

«Мы в пятый раз проводим "Тур Алматы", мы рады тому, что эта велогонка получила статус международной многодневной велогонки. И это позволяет нам принимать именитые команды, из 17 стран приехало 20 команд. Это огромное событие не только для Алматы, но и для всего Казахстана. Мы уделяем большое внимание развитию велоспорта. Поздравляю нашу команду "Astana ProTeam", автор идеи ее создания - наш президент. Победа нашей команды радует всех казахстанцев, всех поздравляю с этим праздником. Туризм - это наиболее динамически развивающаяся отрасль во всем мире. Алматы с ее уникальным расположением, где у подножья гор проживает около 2 млн человек, может развивать эту отрасль. Алматы - город тысячи красок, тысячи возможностей. Можно утром поиграть в гольф, покататься на лошадях, на лыжах вечером пойти на балет. Это уникальный город. Такие спортивные международные мероприятия дают возможность более широко представить возможности города. "Тур Алматы" - это бренд Казахстана, бренд Алматы», - прокомментировал аким Алматы Бауыржан Байбек.



