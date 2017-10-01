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Полицейские расследуют скандальное видео в Рудном

1 октября 2017, 16:05

По данному факту ведётся досудебное расследование по статье «Хулиганство».

Видео, размещенным в популярных группах Рудного в социальных сетях, где мужчина волочит женщину за волосы, заинтересовались сотрудники полиции Рудного, передает МИА «Казинформ».

Сейчас, как сообщили в УВД города, по данному факту ведётся досудебное расследование по статье «Хулиганство».

«Сотрудниками УВД города Рудного было изучено видео, размещенное в группе под названием «Типичный Рудный», где неустановленным лицом нанесены телесные повреждения неустановленному лицу женского пола. В ходе проведения первоначальных следственно-оперативных мероприятий установлены 33-летняя потерпевшая и 35-летний подозреваемый, оба жители города Рудного», - сообщили полицейские.



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