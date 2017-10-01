В ходе референдума в Каталонии пострадали уже около 40 человек

Министерство здравоохранения Каталонии сообщило о 38 раненых в результате столкновений с полицией на референдуме о независимости
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"Экстренные службы оказали помощь 38 пострадавшим в результате столкновений с испанской полицией. 35 из них получили легкие ранения, еще трое — средней тяжести", — говорится в заявлении ведомства, опубликованном в микроблоге Twitter.
Как сообщается, девять пострадавших были доставлены в больницы, у них ушибы, головокружения и паника.
В 09.00 по местному времени (в 10.00 мск) в Каталонии началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого запретил Конституционный суд страны. Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. Правоохранители изымают документы, а также урны и бюллетени для голосования, блокируют доступ в интернет. Происходят столкновения между полицией и людьми, пришедшими проголосовать. На одном из участков были слышны выстрелы.
Правительство Каталонии заявляет, что открыты более 70% избирательных участков, информацию о раненых оно не комментирует. На референдуме уже проголосовал глава каталонского правительства Карлес Пучдемос.
Власти автономного сообщества за час до начала голосования заявили, что голосовать можно на любом открытом участке при предъявлении документа, удостоверяющего личность. При этом если бюллетеней не хватает, их можно принести из дома. Кроме того, они допустили голосование без конвертов. Проголосовать можно только один раз.
Согласно опросам общественного мнения, за отделение от Испании выступает 41% жителей автономного сообщества, 49% хотят остаться в составе страны. За проведение референдума выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования нужно согласовывать с Мадридом.
1 октября Каталония проводит референдум о независимости.Испанские власти неоднократно подчеркивали, что такое голосование противоречит закону.