В ходе референдума в Каталонии пострадали уже около 40 человек

Министерство здравоохранения Каталонии сообщило о 38 раненых в результате столкновений с полицией на референдуме о независимости

"Экстренные службы оказали помощь 38 пострадавшим в результате столкновений с испанской полицией. 35 из них получили легкие ранения, еще трое — средней тяжести", — говорится в заявлении ведомства, опубликованном в микроблоге Twitter.

Как сообщается, девять пострадавших были доставлены в больницы, у них ушибы, головокружения и паника.

В 09.00 по местному времени (в 10.00 мск) в Каталонии началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого запретил Конституционный суд страны. Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. Правоохранители изымают документы, а также урны и бюллетени для голосования, блокируют доступ в интернет. Происходят столкновения между полицией и людьми, пришедшими проголосовать. На одном из участков были слышны выстрелы.



