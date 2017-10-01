Хоккеист Дамир Рыспаев дебютировал в ВХЛ
1 октября 2017, 16:15
Игроку был предоставлен месячный испытательный срок, который он должен провести в ВХЛ. Для этого он недавно перешёл в «Торпедо».
Защитник усть-каменогорского «Торпедо» Дамир Рыспаев дебютировал в ВХЛ, сыграв в гостевом матче против чеховской «Звезды» — 3:4, передает Spors.kz
22-летний хоккеист провёл на льду за три смены чуть более двух минут, заработал коэффициент полезности «-1», но не отметился нарушением правил.
Напомним, игроку был предоставлен месячный испытательный срок, который он должен провести в ВХЛ. Для этого он недавно перешёл в «Торпедо».
Фото: shaiba.kz
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