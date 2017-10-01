В жамбылской полиции прокомментировали ситуацию с 250 поддельными документами

По закону люди, которые живут сейчас по поддельным докуменатам должны быть депортированы из страны.

В Жамбылской области решается вопрос о выдворении за пределы Казахстана 250 иностранных граждан, не имеющих подлинных документов , передает МИА «Казинформ».





Напомним, 250 этнических казахов, переселившихся в 2015 году из Китая, через два года обнаружили, что живут в Казахстане с фальшивыми документами вида на жительство.





По закону они должны быть депортированы из страны. По их словам, в случае возвращения в Китай они могут быть осуждены по недавно изданному там закону.





На запрос корреспондента МИА «Казинформ» в управлении миграционной полиции ДВД Жамбылской области ответили, что к выдаче недействительных документов сотрудники жамбылской миграционной полиции не имеют никакого отношения.





«В 2015 году граждане КНР обратились с заявлениями об оставлении на постоянное место жительство в Республике Казахстан. Заявления приняты, зарегистрированы и рассмотрены в соответствии с требованиями приказа №992 от 4 декабря 2015 года. Собраны все необходимые материалы. (...) Однако после проверки органами национальной безопасности выяснилось, что представленные документы, послужившие основанием для регистрации и выдачи разрешения на ПМЖ, оказались поддельными. То есть, в предоставлении иностранным гражданам поддельных документов вины наших сотрудников полиции не имеется», - разъяснили в УМП ДВД области.





По поводу возможного выдворения за пределы республики в миграционной полиции сообщили, что по действующему законодательству при аннулировании вида на жительства гражданин с незаконным разрешением на ПМЖ на территории Казахстана, в случае отказа от добровольного выезда за пределы страны, подлежит принудительному выдворению. «В настоящее время вопрос о выдворении 250 иностранных граждан за пределы Республики Казахстан на стадии рассмотрения, - отметили в УМП ДВД области.





- В отношении должностных лиц миграционных подразделений возбуждено дисциплинарное производство для выяснения о наличии либо отсутствии признаков совершения дисциплинарных проступков. По окончании служебной проверки можем предоставить информацию о ее результатах».



