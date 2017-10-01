Саакашвили «размечтался» о смене власти на Украине
1 октября 2017, 16:30
Саакашвили призвал одесситов 17 октября принять участие в демонстрации в Киеве.
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на митинге в Одессе заявил, что мечтает свергнуть украинскую власть, передает Росбалт.
«Мне не нужна ни одна должность на Украине, но я мечтаю только об одном: я хочу поменять власть в Киеве, потому что они помешали мне поменять Одессу, и потом вернуться в Одессу, чтобы поменять Одессу», — сказал политик собравшимся сторонникам.
Саакашвили призвал одесситов 17 октября принять участие в демонстрации в Киеве.
«Поехали вместе 17 октября! Вместе победим зло, засевшее в украинской власти! На Киев!» — призвал он.
Саакашвили, которого лишили гражданства Украины, вернулся в страну 10 сентября. С помощью сторонников он смог прорваться через польско-украинскую границу. После этого бывший президент Грузии начал тур по украинским городам.
Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil
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