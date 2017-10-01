Саакашвили «размечтался» о смене власти на Украине

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на митинге в Одессе заявил, что мечтает свергнуть украинскую власть , передает , передает Росбалт.





«Мне не нужна ни одна должность на Украине, но я мечтаю только об одном: я хочу поменять власть в Киеве, потому что они помешали мне поменять Одессу, и потом вернуться в Одессу, чтобы поменять Одессу», — сказал политик собравшимся сторонникам.





Саакашвили призвал одесситов 17 октября принять участие в демонстрации в Киеве.





«Поехали вместе 17 октября! Вместе победим зло, засевшее в украинской власти! На Киев!» — призвал он.





Саакашвили, которого лишили гражданства Украины, вернулся в страну 10 сентября. С помощью сторонников он смог прорваться через польско-украинскую границу. После этого бывший президент Грузии начал тур по украинским городам.



