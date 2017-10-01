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Мэр Барселоны обвинила премьера Испании в трусости и призвала к его отставке

1 октября 2017, 16:34

По ее словам, действия, которые предпринимает полиция против мирного населения, должны прекратиться.

Мэр Барселоны Ада Колау (Ada Colau) обвинила в трусости правительство Испании, которое «наводнило» город полицией, и призвала главу кабинета министров Мариано Рахоя подать в отставку. Об этом политик написала в своем Twitter, передает Lenta.ru

Она отметила, что, действия, которые предпринимает полиция против мирного населения, должны прекратиться.

Ранее стражи порядка открыли стрельбу резиновыми пулями по желающим проголосовать на референдуме по вопросу отделения Каталонии от Испании, который Мадрид считает незаконным. Сообщалось о 13 пострадавших, а потом уже о 40.

Референдум об отделении Каталонии от Испании начался в 10 часов по московскому времени в воскресенье, 1 октября. Часть из 2300 участков остались закрытыми — их блокирует полиция. Также сотрудники силовых ведомств изымают урны для голосования.

Фото: Ада Колау
Albert Gea / Reuters

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