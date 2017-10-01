Учёные заявили, что Земля ежегодно "худеет" на 50 тысяч тонн

При этом спутник планеты Луна каждый год увеличивает массу примерно на шесть тонн.

Планетологи Кембриджского университета выяснили, что Земля ежегодно теряет в массе 50 тысяч тонн. Результаты проведённого исследования показали, что причина этого явления в том, что планета регулярно теряет массу ядра , передает , передает Life.ru





По данным учёных, Земля получает дополнительный вес в виде отходов человеческой жизнедеятельности и космического мусора. К тому же вес увеличивается за счёт роста температуры на планете. В то же время разработка недр и естественные процессы испарения газов ведут к потере массы, что практически уравновешивает эти показатели.





В то же время Луна постоянно увеличивает массу примерно на шесть тысяч тонн в год. По мнению специалистов, это связано с тем, что на спутнике нет атмосферы и он притягивает больше космического мусора.





Ранее NASA подтвердило, к Земле летит астероид вдвое крупнее Челябинского метеорита.



