Учёные заявили, что Земля ежегодно "худеет" на 50 тысяч тонн
1 октября 2017, 16:56
При этом спутник планеты Луна каждый год увеличивает массу примерно на шесть тонн.
Планетологи Кембриджского университета выяснили, что Земля ежегодно теряет в массе 50 тысяч тонн. Результаты проведённого исследования показали, что причина этого явления в том, что планета регулярно теряет массу ядра, передает Life.ru
По данным учёных, Земля получает дополнительный вес в виде отходов человеческой жизнедеятельности и космического мусора. К тому же вес увеличивается за счёт роста температуры на планете. В то же время разработка недр и естественные процессы испарения газов ведут к потере массы, что практически уравновешивает эти показатели.
В то же время Луна постоянно увеличивает массу примерно на шесть тысяч тонн в год. По мнению специалистов, это связано с тем, что на спутнике нет атмосферы и он притягивает больше космического мусора.
Ранее NASA подтвердило, к Земле летит астероид вдвое крупнее Челябинского метеорита.
Фото: pravda.ru
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