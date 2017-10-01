В Лисаковске автомобилисты выстраиваются в очередь за бензином
1 октября 2017, 17:03
По их словам, в свободном доступе бензин есть только на одной заправке «Мунай онимдери».
В городе Лисаковск особенно трудно заправить автотранспорт. О проблемах с покупкой бензина alau.kz рассказали водители, которые сами стояли в очереди. Представиться они отказались, но прислали фотографии и видео очередей. Трудности возникли именно с бензином АИ-92.
По их словам, в свободном доступе бензин есть только на одной заправке «Мунай онимдери». Остальные АЗС даже по талонам не продают топливо.
Напомним, на днях в «КазМунаГазе» прокомментировали повышение цен на бензин.
Фото: www.angi.ru
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