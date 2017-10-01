Теракт в Канаде: мужчина на грузовике протаранил полицейский автомобиль

По предварительным данным, в кабине преступника был найден флаг террористической группировки ИГИЛ.

В канадском городе Эдмонтон неизвестный на грузовике протаранил полицейский автомобиль и набросился на правоохранителя с ножом. Как сообщает телеканал CTV News, после инцидента произошла погоня, во время которой грузовик едва не въехал в толпу, но перевернулся перед этим, передает передает Life.ru





- Неизвестный мужчина на автомобиле преследовал полицейского, затем подозреваемый врезался в полицейский автомобиль. Мужчина вышел из автомобиля, после чего последовало нападение, — сообщил журналистам представитель полиции города Скотт Паттисон.





Сообщается, что, несмотря на аварию, нападавшему удалось скрыться. Полиция ведёт поиски преступника. По предварительным данным, в салоне грузовика был обнаружен флаг ИГИЛ*.





Отметим, полицейский был госпитализирован с ножевыми ранениями. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.





* Организация запрещена в России и в Казахстане.



