Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Антикоррупционные наклейки появились на служебных машинах чиновников в Усть-Каменогорске

1 октября 2017, 17:20

Особые «метки» нанесли сотрудники городской администрации совместно с госслужащими антикоррупционного ведомства на 10 служебных машин городского акимата.

Сегодня возле здания городского акимата госслужащие нанесли на авто специальные наклейки, символизирующее запрет использования государственного транспорта в личных целях, передает корреспондент YK-news.kz.

Особые «метки» нанесли сотрудники городской администрации совместно с госслужащими антикоррупционного ведомства на 10 служебных машин городского акимата.

— Мне очень приятно участвовать в этой акции, которая должна стать хорошим примером для других государственных органов, — заявила руководитель департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции ВКО Жанна Қабдолдақызы. — Это является свидетельством открытости акимата Усть-Каменогорска перед общественностью города.

Отметим, что активное участие в акции принял аким города Усть-Каменогорск Куат Тумабаев.

— Мы подхватили инициативу, которая была предложена и внедрена госслужащими Карагандинской области, — говорит руководитель аппарата акима города Усть-Каменогорск Ержан Шурманов. — Вопрос использования служебной машины вне рабочего времени — актуален. Мы открыты для наших жителей, теперь любой гражданин может позвонить по телефону горячей линии 8-702-000-24-94 или по номеру единого call-центра — 55-66-55, предоставив конкретное фото или видео, на котором государственный транспорт использовался не по назначению — во вне рабочего времени или в личных целях.

Автор: Анжелика Фёдорова
Фото: Виктор Абакумов

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...