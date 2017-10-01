Антикоррупционные наклейки появились на служебных машинах чиновников в Усть-Каменогорске
1 октября 2017, 17:20
Особые «метки» нанесли сотрудники городской администрации совместно с госслужащими антикоррупционного ведомства на 10 служебных машин городского акимата.
Сегодня возле здания городского акимата госслужащие нанесли на авто специальные наклейки, символизирующее запрет использования государственного транспорта в личных целях, передает корреспондент YK-news.kz.
Особые «метки» нанесли сотрудники городской администрации совместно с госслужащими антикоррупционного ведомства на 10 служебных машин городского акимата.
— Мне очень приятно участвовать в этой акции, которая должна стать хорошим примером для других государственных органов, — заявила руководитель департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции ВКО Жанна Қабдолдақызы. — Это является свидетельством открытости акимата Усть-Каменогорска перед общественностью города.
Отметим, что активное участие в акции принял аким города Усть-Каменогорск Куат Тумабаев.
— Мы подхватили инициативу, которая была предложена и внедрена госслужащими Карагандинской области, — говорит руководитель аппарата акима города Усть-Каменогорск Ержан Шурманов. — Вопрос использования служебной машины вне рабочего времени — актуален. Мы открыты для наших жителей, теперь любой гражданин может позвонить по телефону горячей линии 8-702-000-24-94 или по номеру единого call-центра — 55-66-55, предоставив конкретное фото или видео, на котором государственный транспорт использовался не по назначению — во вне рабочего времени или в личных целях.
Автор: Анжелика Фёдорова
Фото: Виктор Абакумов
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4880943-c33d403a4e8d6a8d6df04d9f25496ac5
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...