Антикоррупционные наклейки появились на служебных машинах чиновников в Усть-Каменогорске

Сегодня возле здания городского акимата госслужащие нанесли на авто специальные наклейки, символизирующее запрет использования государственного транспорта в личных целях

— Мне очень приятно участвовать в этой акции, которая должна стать хорошим примером для других государственных органов, — заявила руководитель департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции ВКО Жанна Қабдолдақызы. — Это является свидетельством открытости акимата Усть-Каменогорска перед общественностью города.

— Мы подхватили инициативу, которая была предложена и внедрена госслужащими Карагандинской области, — говорит руководитель аппарата акима города Усть-Каменогорск Ержан Шурманов. — Вопрос использования служебной машины вне рабочего времени — актуален. Мы открыты для наших жителей, теперь любой гражданин может позвонить по телефону горячей линии 8-702-000-24-94 или по номеру единого call-центра — 55-66-55, предоставив конкретное фото или видео, на котором государственный транспорт использовался не по назначению — во вне рабочего времени или в личных целях.





Автор: Анжелика Фёдорова