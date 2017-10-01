Первый кабриолет "Крым" представили в России
1 октября 2017, 17:31
Серийное производство автомобиля начнётся в течение двух лет. Его начальная цена составит около 650 тысяч рублей.
Студенты-аспиранты МГТУ им. Баумана совместно с доктором технических наук Дмитрием Онищенко разработали уникальный автомобиль с откидным верхом, получивший название "Крым". Машина на 70% собрана из тех же деталей, что и LADA Kalina, передает Life.ru
Под капотом "Крыма" — двигатель мощностью 106 лошадиных сил и объёмом 1,6 л. До 100 км/ч машина может разогнаться за 8,5 секунды. Максимальная скорость автомобиля — 200 км/ч.
Отметим, что серийное производство "Крыма" начнётся в течение двух лет. Его начальная цена составит около 650 тысяч рублей.
Фото © РИА Новости/Василий Батанов
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