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Первый кабриолет "Крым" представили в России

1 октября 2017, 17:31

Серийное производство автомобиля начнётся в течение двух лет. Его начальная цена составит около 650 тысяч рублей.

Студенты-аспиранты МГТУ им. Баумана совместно с доктором технических наук Дмитрием Онищенко разработали уникальный автомобиль с откидным верхом, получивший название "Крым". Машина на 70% собрана из тех же деталей, что и LADA Kalina, передает Life.ru

Под капотом "Крыма" — двигатель мощностью 106 лошадиных сил и объёмом 1,6 л. До 100 км/ч машина может разогнаться за 8,5 секунды. Максимальная скорость автомобиля — 200 км/ч.

Отметим, что серийное производство "Крыма" начнётся в течение двух лет. Его начальная цена составит около 650 тысяч рублей.





Фото © РИА Новости/Василий Батанов



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