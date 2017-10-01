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В Атырау за сезон заасфальтировали 275 улиц

1 октября 2017, 18:02

Работы по прокладке асфальта на городских улицах и в пригородных населенных пунктах будут продолжаться до наступления холодов.

В Атырау в 2017 году заасфальтировано 275 улиц, сообщает МИА «Казинформ».

«Всего в этом году по плану дорожные строители должны за сезон обновить или впервые застелить асфальт на 311 улицах. Это 201 километр покрытия. Новые дороги уже появились на 275 улицах - это 75 процентов от запланированного объема работ. В эти дни завершаются работы в селе Томарлы и новом микрорайоне Жулдыз», - сообщил пресс-секретарь акима города Атырау Ардак Жуасов.

Работы по прокладке асфальта на городских улицах и в пригородных населенных пунктах будут продолжаться до наступления холодов в Каиршахтинском и Еркинкалинском сельских округах, селах Аксай, Акжайик и Дамба.

Автор: А. Соколов
Фото: itservice-atyrau.kz

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