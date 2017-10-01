В Атырау за сезон заасфальтировали 275 улиц

Работы по прокладке асфальта на городских улицах и в пригородных населенных пунктах будут продолжаться до наступления холодов.

В Атырау в 2017 году заасфальтировано 275 улиц, сообщает сообщает МИА «Казинформ»





«Всего в этом году по плану дорожные строители должны за сезон обновить или впервые застелить асфальт на 311 улицах. Это 201 километр покрытия. Новые дороги уже появились на 275 улицах - это 75 процентов от запланированного объема работ. В эти дни завершаются работы в селе Томарлы и новом микрорайоне Жулдыз», - сообщил пресс-секретарь акима города Атырау Ардак Жуасов.





Работы по прокладке асфальта на городских улицах и в пригородных населенных пунктах будут продолжаться до наступления холодов в Каиршахтинском и Еркинкалинском сельских округах, селах Аксай, Акжайик и Дамба.





Автор: А. Соколов