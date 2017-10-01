В матче Премьер-Лиги «Астана» сыграла вничью с «Тоболом»

На гол Жасулана Молдакараева в составе гостей ответил Дмитрий Шомко, это было до перерыва, а после счет уже не менялся.

В матче 29-го тура Премьер-Лиги костанайский «Тобол» сыграл вничью с «Астаной» — 1:1, пишет пишет Sports.kz.





На гол Жасулана Молдакараева в составе гостей ответил Дмитрий Шомко, это было до перерыва, а после счет уже не менялся.





Теперь у «Тобола» 40 очков и он на пятом месте, а «Астана» с 67 баллами занимает вторую строчку, при этом у нее три игры в запасе в сравнении с алматинским «Кайратом».





«Тобол» — «Астана» 1:1 (1:1)





Голы: Молдакараев 33 (1:0), Шомко 41 (1:1).





Фото: sports.kz



