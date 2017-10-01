В матче Премьер-Лиги «Астана» сыграла вничью с «Тоболом»
1 октября 2017, 18:25
На гол Жасулана Молдакараева в составе гостей ответил Дмитрий Шомко, это было до перерыва, а после счет уже не менялся.
В матче 29-го тура Премьер-Лиги костанайский «Тобол» сыграл вничью с «Астаной» — 1:1, пишет Sports.kz.
На гол Жасулана Молдакараева в составе гостей ответил Дмитрий Шомко, это было до перерыва, а после счет уже не менялся.
Теперь у «Тобола» 40 очков и он на пятом месте, а «Астана» с 67 баллами занимает вторую строчку, при этом у нее три игры в запасе в сравнении с алматинским «Кайратом».
«Тобол» — «Астана» 1:1 (1:1)
Голы: Молдакараев 33 (1:0), Шомко 41 (1:1).
Фото: sports.kz
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