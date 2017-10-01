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Перебои с бензином начались в Атырауской области

1 октября 2017, 18:57

На прошлой неделе топливо на АЗС Атырау подорожало - АИ-92 до 144, АИ-95 до 155 тенге за литр.

Перебои с бензином, несмотря на его подорожание, начались в Атырауской области, сообщает МИА «Казинформ».

«Вчера ни АИ-92, ни АИ-95 не было на всем протяжении дороги Атырау-Астрахань. Не работали АЗС в поселке Аккистау Исатайского района, не было бензина и в приграничном с РФ Курмангазинском районе. Хорошо, что машина может работать на газе. В селе Ганюшкино заправились газом, благо этот вид топлива был в наличии», - сообщила главный редактор областной газеты «Прикаспийская комунна» Насип Шалабаева.

Перебои с бензином, сообщают пользователи соцсетей, начались и в Макатском районе - АИ-92 и АИ-95 сегодня можно было залить на АЗС «КазМунайГаза».

В Атырау бензин есть на всех заправках, кроме «Гелиоса».

Напомним, на прошлой неделе топливо на АЗС Атырау подорожало - АИ-92 до 144, АИ-95 до 155 тенге за литр. Это на 2 и 3 тенге больше, чем было до подорожания. Одна из причин возникшего дефицита топлива - более чем 20-дневный простой на капремонт Атырауского НПЗ. В настоящее время завод работает, выходя на максимальный уровень переработки нефти.

Автор: А. Соколов


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