Перебои с бензином начались в Атырауской области

На прошлой неделе топливо на АЗС Атырау подорожало - АИ-92 до 144, АИ-95 до 155 тенге за литр.

Перебои с бензином, несмотря на его подорожание, начались в Атырауской области, сообщает сообщает МИА «Казинформ»





«Вчера ни АИ-92, ни АИ-95 не было на всем протяжении дороги Атырау-Астрахань. Не работали АЗС в поселке Аккистау Исатайского района, не было бензина и в приграничном с РФ Курмангазинском районе. Хорошо, что машина может работать на газе. В селе Ганюшкино заправились газом, благо этот вид топлива был в наличии», - сообщила главный редактор областной газеты «Прикаспийская комунна» Насип Шалабаева.





Перебои с бензином, сообщают пользователи соцсетей, начались и в Макатском районе - АИ-92 и АИ-95 сегодня можно было залить на АЗС «КазМунайГаза».





В Атырау бензин есть на всех заправках, кроме «Гелиоса».





Напомним, на прошлой неделе топливо на АЗС Атырау подорожало - АИ-92 до 144, АИ-95 до 155 тенге за литр. Это на 2 и 3 тенге больше, чем было до подорожания. Одна из причин возникшего дефицита топлива - более чем 20-дневный простой на капремонт Атырауского НПЗ. В настоящее время завод работает, выходя на максимальный уровень переработки нефти.





Автор: А. Соколов



