Стычки с полицией в Каталонии: власти сообщили уже о 337 пострадавших

Людей призывают обращаться в больницы и каталонские правоохранительные органы.

В день референдума в Каталонии более 300 человек пострадали в результате столкновений с полицией. Об этом сообщил официальный представитель Правительства Каталонии Жорди Турул , передает , передает Life.ru





— Ранения и травмы получили 337 человек, один находится в тяжёлом состоянии, — отметил он. — Мы призываем людей обращаться в больницы и каталонские правоохранительные органы.





Напомним, в ходе стычек между испанской полицией и сторонниками независимости стражи правопорядка применили резиновые пули.





Ранее власти Каталонии сообщали о 38 пострадавших. В связи с применением насилия в отношении граждан основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж предложил исключить Испанию из Евросоюза.



