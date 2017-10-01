Стычки с полицией в Каталонии: власти сообщили уже о 337 пострадавших
1 октября 2017, 19:01
Людей призывают обращаться в больницы и каталонские правоохранительные органы.
В день референдума в Каталонии более 300 человек пострадали в результате столкновений с полицией. Об этом сообщил официальный представитель Правительства Каталонии Жорди Турул, передает Life.ru
— Ранения и травмы получили 337 человек, один находится в тяжёлом состоянии, — отметил он. — Мы призываем людей обращаться в больницы и каталонские правоохранительные органы.
Напомним, в ходе стычек между испанской полицией и сторонниками независимости стражи правопорядка применили резиновые пули.
Ранее власти Каталонии сообщали о 38 пострадавших. В связи с применением насилия в отношении граждан основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж предложил исключить Испанию из Евросоюза.
Фото: ©REUTERS/Albert Gea
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4880949-15c5a981481e815d892c91ead5a623c3
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...