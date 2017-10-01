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Стычки с полицией в Каталонии: власти сообщили уже о 337 пострадавших

1 октября 2017, 19:01

Людей призывают обращаться в больницы и каталонские правоохранительные органы.

В день референдума в Каталонии более 300 человек пострадали в результате столкновений с полицией. Об этом сообщил официальный представитель Правительства Каталонии Жорди Турул, передает Life.ru

— Ранения и травмы получили 337 человек, один находится в тяжёлом состоянии, — отметил он. — Мы призываем людей обращаться в больницы и каталонские правоохранительные органы.

Напомним, в ходе стычек между испанской полицией и сторонниками независимости стражи правопорядка применили резиновые пули.

Ранее власти Каталонии сообщали о 38 пострадавших. В связи с применением насилия в отношении граждан основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж предложил исключить Испанию из Евросоюза.

Фото: ©REUTERS/Albert Gea

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