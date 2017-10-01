Будут готовить специалистов в спортивной медицине, в спортивном менеджменте и другое.

В Казахстане будет создан специализированный университет спорта, который будет готовить специалистов высшей категории. Сюда будут входить такие специальности как спортивная медицина, спортивный менеджмент и другое. Об этом сообщил советник президента национального олимпийского комитета страны Бакытжан Ордабаев на Бакинском форуме руководителей НОК СНГ, стран Балтии и Грузии, передает Об этом сообщил советник президента национального олимпийского комитета страны Бакытжан Ордабаев на Бакинском форуме руководителей НОК СНГ, стран Балтии и Грузии, передает 24.kz





Только в этом году в рамках движения street workout комитет построил в десяти городах Казахстана 41 спортивную площадку.





Планируется открытие еще четырех площадок в Караганде и Петропавловске. Комитет ведет работу и по подготовке к зимним Олимпийским играм в Южной Корее, которые стартуют в феврале следующего года.





Бакытжан Ордабаев, советник президента НОК РК:





- Мы будем принимать участие в зимних Олимпийских играх достаточно представительной делегацией. Как и всегда по всем тем видам спорта, по которым завоевали лицензии.

Рассчитываю, что мы обязательно завоюем медали. У нас сейчас очень хорошо развит биатлон, будем участвовать в разных видах шорт-трека, конькобежный спорт, фигурное катание, могул, лыжные виды спорта.





Фото: 24.kz







