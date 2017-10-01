Вашингтон пошлет ядерный авианосец к границам КНДР

США уже направляли авианосную группу к северокорейским берегам на фоне воинственной риторики властей двух стран.

Министерство обороны США намерено отправить авианосную ударную группу ВМС США к восточному побережью КНДР для проведения совместных с кораблями Южной Кореи учений , передает , передает Росбалт.





«Мы ведем консультации с США по плану действий авианосной ударной группы, возглавляемой атомным авианосцем "Рональд Рейган", в Восточном море в районе 15 октября»,— цитирует "Ренхап" источник в военном ведомстве Республики Корея.





В рамках учений флоты двух союзников потренируются в обнаружении пусков, отслеживании траекторий полетов и перехватов баллистических ракет КНДР.





Авианосная группа базируется на базе ВМС Йокосука (Япония), уточняет "Коммерсант". В нее входят несколько боевых кораблей, ракетный крейсер, эсминец с системой противоракетной обороны «Иджис», и ударная атомная подводная лодка, оснащенная крылатыми ракетами «Томагавк».





Ранее сегодня Пхеньян заявил, что в случае продолжения нагнетания напряженности готов превратить Америку «в море огня».





США уже направляли авианосную группу к северокорейским берегам на фоне воинственной риторики властей двух стран.



