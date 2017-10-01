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Вашингтон пошлет ядерный авианосец к границам КНДР

1 октября 2017, 19:31

США уже направляли авианосную группу к северокорейским берегам на фоне воинственной риторики властей двух стран.

Министерство обороны США намерено отправить авианосную ударную группу ВМС США к восточному побережью КНДР для проведения совместных с кораблями Южной Кореи учений, передает Росбалт.

«Мы ведем консультации с США по плану действий авианосной ударной группы, возглавляемой атомным авианосцем "Рональд Рейган", в Восточном море в районе 15 октября»,— цитирует "Ренхап" источник в военном ведомстве Республики Корея.

В рамках учений флоты двух союзников потренируются в обнаружении пусков, отслеживании траекторий полетов и перехватов баллистических ракет КНДР.

Авианосная группа базируется на базе ВМС Йокосука (Япония), уточняет "Коммерсант". В нее входят несколько боевых кораблей, ракетный крейсер, эсминец с системой противоракетной обороны «Иджис», и ударная атомная подводная лодка, оснащенная крылатыми ракетами «Томагавк».

Ранее сегодня Пхеньян заявил, что в случае продолжения нагнетания напряженности готов превратить Америку «в море огня».

США уже направляли авианосную группу к северокорейским берегам на фоне воинственной риторики властей двух стран.

Фото: www.navy.mil

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