Вашингтон пошлет ядерный авианосец к границам КНДР
1 октября 2017, 19:31
США уже направляли авианосную группу к северокорейским берегам на фоне воинственной риторики властей двух стран.
Министерство обороны США намерено отправить авианосную ударную группу ВМС США к восточному побережью КНДР для проведения совместных с кораблями Южной Кореи учений, передает Росбалт.
«Мы ведем консультации с США по плану действий авианосной ударной группы, возглавляемой атомным авианосцем "Рональд Рейган", в Восточном море в районе 15 октября»,— цитирует "Ренхап" источник в военном ведомстве Республики Корея.
В рамках учений флоты двух союзников потренируются в обнаружении пусков, отслеживании траекторий полетов и перехватов баллистических ракет КНДР.
Авианосная группа базируется на базе ВМС Йокосука (Япония), уточняет "Коммерсант". В нее входят несколько боевых кораблей, ракетный крейсер, эсминец с системой противоракетной обороны «Иджис», и ударная атомная подводная лодка, оснащенная крылатыми ракетами «Томагавк».
Ранее сегодня Пхеньян заявил, что в случае продолжения нагнетания напряженности готов превратить Америку «в море огня».
США уже направляли авианосную группу к северокорейским берегам на фоне воинственной риторики властей двух стран.
Фото: www.navy.mil
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