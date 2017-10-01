Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

На вокзале Марселя вооруженный мужчина устроил резню, погибло два человека

1 октября 2017, 20:02

Неизвестный кричал «Аллах акбар!». Он был застрелен.

На марсельском вокзале Сен-Шарль вооруженный ножом мужчина напал на прохожих. Об этом в воскресенье, 1 октября, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Franceinfo.

По информации радиостанции, в результате нападения погибло два человека, а неизвестный мужчина, кричавший «Аллах акбар!», был застрелен сотрудниками полиции. Как утверждают очевидцы, всего сотрудниками правоохранительных органов было произведено два выстрела. На данный момент все посетители Сен-Шарля эвакуированы

На место происшествия оперативно выехал министр внутренних дел Франции Жерар Коллом (Gerard Collomb). «Незамедлительно выдвигаюсь на вокзал Сен-Шарль», — заявил глава МИД в своем Twitter-аккаунте.

Полицейские порекомендовали жителям и гостям Марселя воздержать от посещений района Сен-Шарля.

В конце августа вооруженный ножом психбольной набросился на прохожих в Марселе. В итоге пострадали три человека: злоумышленник нанес им удары в голову, шею и спину. Полицейские применили к нападавшему электрошокер и доставили в больницу. Он предварительно признан невменяемым и отправлен в психиатрическую лечебницу. Пострадавших отвезли в клинику, но их ранения оказались неопасными.

Фото: www.vesti.ru

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...