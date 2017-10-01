На вокзале Марселя вооруженный мужчина устроил резню, погибло два человека
1 октября 2017, 20:02
Неизвестный кричал «Аллах акбар!». Он был застрелен.
На марсельском вокзале Сен-Шарль вооруженный ножом мужчина напал на прохожих. Об этом в воскресенье, 1 октября, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Franceinfo.
По информации радиостанции, в результате нападения погибло два человека, а неизвестный мужчина, кричавший «Аллах акбар!», был застрелен сотрудниками полиции. Как утверждают очевидцы, всего сотрудниками правоохранительных органов было произведено два выстрела. На данный момент все посетители Сен-Шарля эвакуированы
На место происшествия оперативно выехал министр внутренних дел Франции Жерар Коллом (Gerard Collomb). «Незамедлительно выдвигаюсь на вокзал Сен-Шарль», — заявил глава МИД в своем Twitter-аккаунте.
Полицейские порекомендовали жителям и гостям Марселя воздержать от посещений района Сен-Шарля.
В конце августа вооруженный ножом психбольной набросился на прохожих в Марселе. В итоге пострадали три человека: злоумышленник нанес им удары в голову, шею и спину. Полицейские применили к нападавшему электрошокер и доставили в больницу. Он предварительно признан невменяемым и отправлен в психиатрическую лечебницу. Пострадавших отвезли в клинику, но их ранения оказались неопасными.
Фото: www.vesti.ru
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