На вокзале Марселя вооруженный мужчина устроил резню, погибло два человека

На марсельском вокзале Сен-Шарль вооруженный ножом мужчина напал на прохожих. Об этом в воскресенье, 1 октября, сообщает сообщает Lenta.ru со ссылкой на Franceinfo.





По информации радиостанции, в результате нападения погибло два человека, а неизвестный мужчина, кричавший «Аллах акбар!», был застрелен сотрудниками полиции . Как утверждают очевидцы, всего сотрудниками правоохранительных органов было произведено два выстрела. На данный момент все посетители Сен-Шарля эвакуированы





На место происшествия оперативно выехал министр внутренних дел Франции Жерар Коллом (Gerard Collomb). «Незамедлительно выдвигаюсь на вокзал Сен-Шарль», — заявил глава МИД в своем Twitter-аккаунте.





Полицейские порекомендовали жителям и гостям Марселя воздержать от посещений района Сен-Шарля.





В конце августа вооруженный ножом психбольной набросился на прохожих в Марселе. В итоге пострадали три человека: злоумышленник нанес им удары в голову, шею и спину. Полицейские применили к нападавшему электрошокер и доставили в больницу. Он предварительно признан невменяемым и отправлен в психиатрическую лечебницу. Пострадавших отвезли в клинику, но их ранения оказались неопасными.



