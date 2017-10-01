«Тараз» минимально победил «Актобе»

Теперь у «Тараза» 32 очка и он на девятом месте, «Актобе» с 32 баллами идет десятым.

В заключительном матче 29-го тура Премьер-Лиги «Тараз» переиграл «Актобе» — 1:0 , пишет , пишет Sports.kz





Единственный гол во встрече на 17-й минуте забил Жан-Эд Морис, воспользовавшись ошибками обороны и вратаря «Актобе» Самата Отарбаева.





Теперь у «Тараза» 32 очка и он на девятом месте, «Актобе» с 32 баллами идет десятым.





«Тараз» — «Актобе» 1:0 (1:0)

Гол: Морис 17 (1:0).



