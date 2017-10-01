«Тараз» минимально победил «Актобе»
1 октября 2017, 20:29
Теперь у «Тараза» 32 очка и он на девятом месте, «Актобе» с 32 баллами идет десятым.
В заключительном матче 29-го тура Премьер-Лиги «Тараз» переиграл «Актобе» — 1:0, пишет Sports.kz.
Единственный гол во встрече на 17-й минуте забил Жан-Эд Морис, воспользовавшись ошибками обороны и вратаря «Актобе» Самата Отарбаева.
Теперь у «Тараза» 32 очка и он на девятом месте, «Актобе» с 32 баллами идет десятым.
«Тараз» — «Актобе» 1:0 (1:0)
Гол: Морис 17 (1:0).
Фото: sports.kz
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