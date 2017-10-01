Матч «Барселоны» отменили из-за беспорядков на референдуме в Каталонии

1 октября 2017, 20:33

Игра должна была состояться на стадионе «Камп Ноу» в 16:15 по местному времени (17:15 мск).

На фоне беспорядков в день референдума о независимости Каталонии футбольный клуб «Барселона» попросил перенести игру в «Лас-Пальмасом», который должен был состояться в рамках седьмого тура чемпионата Испании, передает Росбалт.

По данным местного издания Marca, просьбу об отмене матча администрация клуба отправила утром в воскресенье руководству испанской премьер-лиги.

Игра должна была состояться на стадионе «Камп Ноу» в 16:15 по местному времени (17:15 мск).

Ранее СМИ сообщали, что премьер-лига пригрозила «Барселоне» исключением в случае отделения Каталонии от Испании, однако в ФИФА раскритиковали такое смешение политки и спорта.

Власти Каталонии в всокресенье сообщили о 337 пострадавших от действий полиции, которая пытается не допустить референдума о независимости испанской автономии. Тем временем сама гражданская гвардия Испании обосновала предпринимаемые действия защитой закона.

Фото: СС0 Public Domain

Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код