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Настоящего зомби в своей машине нашел житель Бразилии

1 октября 2017, 21:07

Женщина-зомби напугала своим видом и поведением и стражей порядков.

Выйдя с работы, бразилец направился к своему автомобилю и ужаснулся. В кузове его пикапа находилась женщина. Она была похожа на ожившего мертвеца и вела себя очень странно, передает Новости планеты.

Мужчина перепугался и вызвал полицию, при этом он был так потрясен, что по телефону не мог, как следует объяснить, что к чему. Полицейские все же выехали на вызов, поняв из звонка, что случилось что-то чрезвычайное.

Женщина-зомби напугала своим видом и поведением и стражей порядков. Она издавала жуткие звуки, ее движения были хаотичны, а во взгляде было, что-то мрачное, потустороннее.

Полицейские все же скрутили женщину и отвезли ее в участок. Они решили, что только медэкспертиза определит кто же перед ними – настоящее зомби, или женщина под наркотиками.

Бразилец до сих пор не может отойти от потрясения, несмотря на то, что полицейские пытались успокоить его. Мужчина теперь боится, что дома, в гараже или просто на улице столкнется с зомби.




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