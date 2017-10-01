Настоящего зомби в своей машине нашел житель Бразилии
1 октября 2017, 21:07
Женщина-зомби напугала своим видом и поведением и стражей порядков.
Выйдя с работы, бразилец направился к своему автомобилю и ужаснулся. В кузове его пикапа находилась женщина. Она была похожа на ожившего мертвеца и вела себя очень странно, передает Новости планеты.
Мужчина перепугался и вызвал полицию, при этом он был так потрясен, что по телефону не мог, как следует объяснить, что к чему. Полицейские все же выехали на вызов, поняв из звонка, что случилось что-то чрезвычайное.
Женщина-зомби напугала своим видом и поведением и стражей порядков. Она издавала жуткие звуки, ее движения были хаотичны, а во взгляде было, что-то мрачное, потустороннее.
Полицейские все же скрутили женщину и отвезли ее в участок. Они решили, что только медэкспертиза определит кто же перед ними – настоящее зомби, или женщина под наркотиками.
Бразилец до сих пор не может отойти от потрясения, несмотря на то, что полицейские пытались успокоить его. Мужчина теперь боится, что дома, в гараже или просто на улице столкнется с зомби.
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