В аэропорту Астаны сфотографировали Аллу Пугачеву и Максима Галкина

Алла Пугачева прекратила концертную деятельность и не летает самолетами. Но на днях примадонну видели в аэропорту казахстанской столицы в компании Максима Галкина. Ранее Алла Борисовна как минимум дважды выступала на корпоративах – на свадьбе сына московского олигарха и на празднике у своих друзей





Снимком со звездами поделилась в своем микроблоге одна из сотрудниц столичного аэропорта. Цель визита Галкина и Пугачевой в Казахстан неизвестна, но очевидно, что раз уж Алла Борисовна решилась на авиаперелет, значит, повод, действительно очень важный.





Скорее всего, Пугачеву с Галкиным пригласили выступить на каком-то корпоративе – иные варианты тоже возможны, но они менее реальны.







