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В аэропорту Астаны сфотографировали Аллу Пугачеву и Максима Галкина

1 октября 2017, 21:29

Скорее всего, сладкую парочку пригласили выступить на каком-то корпоративе.

Алла Пугачева прекратила концертную деятельность и не летает самолетами. Но на днях примадонну видели в аэропорту казахстанской столицы в компании Максима Галкина. Ранее Алла Борисовна как минимум дважды выступала на корпоративах – на свадьбе сына московского олигарха и на празднике у своих друзей, передает портал bimru.ru

Снимком со звездами поделилась в своем микроблоге одна из сотрудниц столичного аэропорта. Цель визита Галкина и Пугачевой в Казахстан неизвестна, но очевидно, что раз уж Алла Борисовна решилась на авиаперелет, значит, повод, действительно очень важный.

Скорее всего, Пугачеву с Галкиным пригласили выступить на каком-то корпоративе – иные варианты тоже возможны, но они менее реальны.



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