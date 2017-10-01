Турция больше не нуждается в членстве в ЕС
1 октября 2017, 21:39
Эрдоган считает, что Евросоюз не поддерживает Анкару в борьбе с терроризмом.
Турция больше не нуждается в членстве в ЕС, однако Анкара не будет в одностороннем порядке отказываться от приостановившихся переговоров о вступлении в Евросоюз. Об этом сегодня заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на открытии осенней сессии турецкого парламента, передает tvzvezda.ru
«Единственный путь реализации новых планов ЕС проходит через полноправное членство Турции. Она готова оказать поддержку таким инициативам и внести вклад в будущее развитие Европы. Но если ЕС выберет другой путь, это не будет проблемой. Турция ничего не потеряет и продолжит идти своей дорогой», - цитирует слова Эрдогана Reuters.
Вместе с тем турецкий лидер отметил, что Евросоюз не поддерживает Анкару в борьбе с терроризмом, а также подчеркнул, что в Европе «террористы могут действовать совершенно свободно, беспрепятственно реализуя планы против законных властей Турции».
Заявку на вступление в ЕС Анкара подала в 1987 году, а в 1999 страна получила статус кандидата на вступление. Тем не менее решение о приеме Турции в состав Евросоюза не принято до сих пор.
Фото: Presidential Press Service / Globallookpress
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