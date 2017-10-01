Турция больше не нуждается в членстве в ЕС, однако Анкара не будет в одностороннем порядке отказываться от приостановившихся переговоров о вступлении в Евросоюз. Об этом сегодня заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на открытии осенней сессии турецкого парламента , передает tvzvezda.ru





«Единственный путь реализации новых планов ЕС проходит через полноправное членство Турции. Она готова оказать поддержку таким инициативам и внести вклад в будущее развитие Европы. Но если ЕС выберет другой путь, это не будет проблемой. Турция ничего не потеряет и продолжит идти своей дорогой», - цитирует слова Эрдогана Reuters.





Вместе с тем турецкий лидер отметил, что Евросоюз не поддерживает Анкару в борьбе с терроризмом, а также подчеркнул, что в Европе «террористы могут действовать совершенно свободно, беспрепятственно реализуя планы против законных властей Турции».





Заявку на вступление в ЕС Анкара подала в 1987 году, а в 1999 страна получила статус кандидата на вступление. Тем не менее решение о приеме Турции в состав Евросоюза не принято до сих пор.



