В соцсетях становится популярным фото плачущего от бессилия полицейского в Каталонии
1 октября 2017, 21:44
По словам автора снимка, фото было сделано в районе Кап-Понт провинции Льейда.
В социальных сетях начали распространять фотографию сотрудника полиции в Каталонии, который не смог сдержать эмоции и расплакался от бессилия, сообщает Рен ТВ.
По словам автора снимка, фото было сделано в районе Кап-Понт провинции Льейда.
На нем изображен сотрудник полиции Каталонии Mosssos d’Esquadra.
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