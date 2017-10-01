В соцсетях становится популярным фото плачущего от бессилия полицейского в Каталонии

По словам автора снимка, фото было сделано в районе Кап-Понт провинции Льейда.

В социальных сетях начали распространять фотографию сотрудника полиции в Каталонии, который не смог сдержать эмоции и расплакался от бессилия , сообщает Рен ТВ.





По словам автора снимка, фото было сделано в районе Кап-Понт провинции Льейда.





На нем изображен сотрудник полиции Каталонии Mosssos d’Esquadra.







