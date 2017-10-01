Убившему хаски жителю Балхаша могут вменить покушение на убийство женщины

Жительница Балхаша обратилась в прокуратуру с просьбой расширить количество статей Уголовного кодекса и вменить их местному жителю Кайрату Мусалиеву, который подозревается в убийстве собаки хаски в подъезде жилого дома на глазах хозяйки, передает передает МИА «Казинформ».





«Когда я увидела, что лезвие ножа вонзается в мою собаку, тут же вырвала ее от этого безумца и мы побежали по лестнице вниз на улицу. Кайрат побежал за нами с угрозами «я вас догоню, убью». Хаски был в крови, по шерсти текла кровь. Но она из последних сил бежала со мной в парк. Там многолюдно, и он не рискнул добивать нас в общественном месте. Кайрат перестал бежать за нами, поскольку вокруг стали появляться прохожие», - говорит Екатерина, хозяйка хаски по прозвищу Нануки.





Кроме статьи 316 УК «жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель, совершенное из хулиганских побуждений», по которому расследуется уголовное дело, хозяйка собаки просит вменить подозреваемому еще четыре статьи.





«Кайрат Мусалиев, напав на меня и собаку в подъезде с ножом, совершил еще четыре преступления - 293 «хулиганство» , 24-99 «покушение на убийство, не доведенное до конца по независящим от лица обстоятельствам», 115 УК «угроза убийством, а равно иным тяжким насилием над личностью либо уничтожением имущества общеопасным способом при наличии достаточных оснований опасаться приведения этой угрозы в исполнение», а также 202 «умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества», - сказала Екатерина.





Женщина называет любимого питомца «имуществом», поскольку собаки по правилам содержания животных являются собственностью их хозяев, которые должны нести ответственность за них перед обществом. «Хаски по прозвищу Нануки не был агрессивным. А вот сосед проявлял агрессию постоянно. Незадолго до трагедии ко мне приехали друзья с детьми. Так он потом озвучил мне претензию, что дети сильно шумели и нарушали его покой. Дом панельный, слышимость сильная, но убивать источник шума - это ненормально», - говорит Екатерина.





По словам Екатерины, мера пресечения в отношении Кайрата Мусалиева не избрана. «Участковый инспектор полиции сказал, что пока мера пресечения не избиралась, поскольку найти его и допросить не могут. Он не появляется дома. Соседи говорят, что мать спрятала его в каком-то ауле», - говорит Екатерина.





Напомним, на глазах хозяйки собаки породы хаски сосед в подъезде нанес животному три проникающих ножевых ранения. Через 10 часов собака по прозвищу Нануки скончалась в ветеринарной клинике. Мужчина нанес три удара в шею и бока Нанука. Один удар попал в почку. Ранее между соседями был затяжной конфликт по поводу систематического нарушения тишины в доме собакой.





Фото: inform.kz



