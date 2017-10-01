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Опасный астероид пролетит рядом с Землей 12 октября

1 октября 2017, 22:26

Небесное тело превосходит размерами и массой знаменитый челябинский метеорит.

Мимо Земли 12 октября пролетит потенциально опасный астероид. Информацию российских ученых подтвердили в NASA, сообщает Национальная служба новостей.

Приближающееся к нашей планете небесное тело превосходит размерами и массой знаменитый челябинский метеорит.

Астрономы полагают, что в случае падения, Земле может грозить катастрофа. Но они же и утверждают, что слишком малы шансы, что это произойдёт.

Фото: www.inright.ru

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