Опасный астероид пролетит рядом с Землей 12 октября
1 октября 2017, 22:26
Небесное тело превосходит размерами и массой знаменитый челябинский метеорит.
Мимо Земли 12 октября пролетит потенциально опасный астероид. Информацию российских ученых подтвердили в NASA, сообщает Национальная служба новостей.
Приближающееся к нашей планете небесное тело превосходит размерами и массой знаменитый челябинский метеорит.
Астрономы полагают, что в случае падения, Земле может грозить катастрофа. Но они же и утверждают, что слишком малы шансы, что это произойдёт.
Фото: www.inright.ru
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