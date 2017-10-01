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Взрыв прогремел в окрестностях Рима, есть пострадавшие

1 октября 2017, 22:49

В качестве основной версии рассматривается взрыв газового баллона.

Взрыв прогремел в воскресенье в жилом квартале в окрестностях итальянской столицы. Об этом сообщило агентство NASA, передает ТАСС.

По предварительным данным, в результате инцидента могли пострадать три человека. Двое из них уже извлечены из-под обломков здания. На месте происшествия работают пожарные, спасатели и карабинеры.

Согласно информации агентства, в качестве основной версии рассматривается взрыв газового баллона.

Фото: ntv.ru

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