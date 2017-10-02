«Жетысу» досрочно стал победителем Первой лиги-2017
2 октября 2017, 00:04
Таким образом, семиреченцы оформили досрочное чемпионство в Первой лиге.
Талдыкорганский «Жетысу», одержав гостевую победу над шымкентским «Махтааралом» со счетом 2:0, досрочно выиграл Первую лигу, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
Матч 23-го тура между шымкентским «Махтааралом» и талдыкорганским «Жетысу» завершился победой гостей со счетом 2:0. Таким образом, семиреченцы оформили досрочное чемпионство в Первой лиге.
В составе талдыкорганского клуба отличились Вячеслав Сердюков и Рифат Нурмугамет.
Фото: www.sports.kz
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