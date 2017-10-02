«Жетысу» досрочно стал победителем Первой лиги-2017

Талдыкорганский «Жетысу», одержав гостевую победу над шымкентским «Махтааралом» со счетом 2:0, досрочно выиграл Первую лигу , сообщает корреспондент , сообщает корреспондент KazFootball.kz





Матч 23-го тура между шымкентским «Махтааралом» и талдыкорганским «Жетысу» завершился победой гостей со счетом 2:0. Таким образом, семиреченцы оформили досрочное чемпионство в Первой лиге.





В составе талдыкорганского клуба отличились Вячеслав Сердюков и Рифат Нурмугамет.



