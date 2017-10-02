Число пострадавших в беспорядках в Каталонии возросло до 761
2 октября 2017, 00:30
Ранее сообщалось о 460 пострадавших.
Число пострадавших при столкновениях с полицией в ходе проведения референдума в Каталонии увеличилось до 761 человека. Об этом сообщает департамент здравоохранения провинции. Согласно данным, наибольшее число пострадавших зафиксировано в Барселоне — 335, передает RT.
«В общей сложности 761 человек за медицинской помощью в специальные учреждения и больницы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии в больницах Сан-Пау и Валь-Джеброн.
Ранее сообщалось о 460 пострадавших.
Фото: interfax.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4880970-77a97569825adce3801bafe557aeacf7
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...