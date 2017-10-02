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Число пострадавших в беспорядках в Каталонии возросло до 761

2 октября 2017, 00:30

Ранее сообщалось о 460 пострадавших.

Число пострадавших при столкновениях с полицией в ходе проведения референдума в Каталонии увеличилось до 761 человека. Об этом сообщает департамент здравоохранения провинции. Согласно данным, наибольшее число пострадавших зафиксировано в Барселоне — 335, передает RT.

«В общей сложности 761 человек за медицинской помощью в специальные учреждения и больницы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии в больницах Сан-Пау и Валь-Джеброн.

Ранее сообщалось о 460 пострадавших.

Фото: interfax.ru

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