«Монстр-средневес». Вышло мотивирующее видео о Геннадии Головкине
2 октября 2017, 00:39
Головкин - один из лучших средневесов за последнее время.
Youtube-канал Motivedia Boxing опубликовал видеоролик, посвященный чемпиону мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO Геннадию Головкину (37-0-1, 33 КО), сообщает Sports.kz.
«Геннадий Головкин — один из претендентов на первое место в P4P-рейтинге и один из лучших средневесов за последнее время. После ничьей с Саулем Альваресом можно с уверенностью сказать одно: мы увидим еще немного казахстанского бойца.
С 38 боями и 33 нокаутами он все еще остается непобежденным, лишь немного запятнав свою карьеру недавней ничьей. Победит ли GGG в реванше?» — гласит подпись в описании к видео.
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com