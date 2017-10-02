25 тысяч евро пожертвовал Головкин семье экс претендента на титул чемпиона мира Гуткнехта

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин посетил благотворительный вечер бокса в немецком Гифхорне, организованного в поддержку бывшего претендента на титул чемпиона мира в полутяжелом весе Эдуарда Гуткнехта. Об этом сообщает Об этом сообщает Vesti.kz со ссылкой на Waz-online.de.





Мероприятие, прошедшее 29 сентября, посетило около 100 человек, в том числе известные лица спорта. Сообщается, что организатором удалось собрать более 50 тысяч евро, которые будут перечислены семье Гуткнехта. Сам Головкин пожертвовал 25 тысяч евро.





Напомним, в ноябре прошлого года Гуткнехт провел тяжелейшие 12 раундов боя с Джорджем Гроувзом, после которого ему стало плохо, и он был госпитализирован. Врачи обнаружили кровоизлияние в мозг и провели операцию.





В апреле этого года жена Гуткнехта объявила неутешительный вердикт врачей. Сообщалось, что боксер никогда полностью не восстановится от последствий тяжелой черепно-мозговой травмы.





Гуткнехт известен тем, что побеждал Головкина в любителях. Это произошло в 2005 году на турнире Chemie Pokal в Германии, где немецкий боксер сумел победить по очкам.





Фото: boxingscene.com







