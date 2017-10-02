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Гонщик «Астаны» победил на «Гран-при Бруно Бегелли»

2 октября 2017, 01:34

Санчес преодолел дистанцию 196.3 километра за 4 часа 27 минут и 30 секунд.

Испанец Луис Леон Санчес из «Астаны» занял первое место в шоссейной однодневной велогонке в окрестностях Монтевельо (Италия), сообщает Sports.kz.

Санчес преодолел дистанцию 196.3 километра за 4 часа 27 минут и 30 секунд. Вторым стал итальянец Сонни Кольбрелли (Bahrain-Merida), третьим — его соотечественник Элиа Вивиани (Team Sky).

«Гран-при Бруно Бегелли»
Монтевельо — Монтевельо. 196.3 километра.

1. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») — 4:27:30
2. Сонни Кольбрелли (Италия, Bahrain-Merida) — +0:00:06
3. Элиа Вивиани (Италия, Team Sky)

20. Михаэль Вальгрен (Дания, «Астана»)
42. Рикардо Минали (Италия, «Астана») — +0:00:10
45. Пельо Бильбао (Испания, «Астана»)
50. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана»)
78. Йеспер Хансен (Дания, «Астана»)
154. Руслан Тлеубаев (Казахстан, «Астана») — +0:04:08.

Фото: sports.kz

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