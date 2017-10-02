Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Когда ждать магнитные бури в октябре 2017 года

2 октября 2017, 02:00

Незначительные магнитные бури будут наблюдаться 1-го числа, 29-го и 30-го.

Ежемесячно на Солнце происходят вспышки, вследствие которых у людей ухудшается самочувствие. Особенно уязвимы люди с заболеваниями сердца и сосудов. Кроме того, явление заставляет забеспокоиться людей, переживших инфаркты и инсульты. Ученые, просчитав возможные дни магнитных бурь, заявили, что каких-либо сильных вспышек не будет, поэтому опасаться нечего. Незначительные магнитные бури будут наблюдаться 1-го числа, 29-го и 30-го, сообщает Новости планеты.

В целом люди не заметят изменений здоровья, однако возможны такие последствия, как переменчивость настроения, усталость, проблемы со сном. В редких случаях подскочит артериальное давление.

Если вы относитесь к метеозависимым людям, советуем за пару дней запастись самыми необходимыми лекарствами. Также не забудьте приобрести обычное успокоительное.
Во время магнитных бурь не рекомендуется заниматься тяжелой физической деятельностью. Если это невозможно, то после работы расслабьтесь в ванной с морской солью.

Фото: Телеканал СТБ

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...