Когда ждать магнитные бури в октябре 2017 года
2 октября 2017, 02:00
Незначительные магнитные бури будут наблюдаться 1-го числа, 29-го и 30-го.
Ежемесячно на Солнце происходят вспышки, вследствие которых у людей ухудшается самочувствие. Особенно уязвимы люди с заболеваниями сердца и сосудов. Кроме того, явление заставляет забеспокоиться людей, переживших инфаркты и инсульты. Ученые, просчитав возможные дни магнитных бурь, заявили, что каких-либо сильных вспышек не будет, поэтому опасаться нечего. Незначительные магнитные бури будут наблюдаться 1-го числа, 29-го и 30-го, сообщает Новости планеты.
В целом люди не заметят изменений здоровья, однако возможны такие последствия, как переменчивость настроения, усталость, проблемы со сном. В редких случаях подскочит артериальное давление.
Если вы относитесь к метеозависимым людям, советуем за пару дней запастись самыми необходимыми лекарствами. Также не забудьте приобрести обычное успокоительное.
Во время магнитных бурь не рекомендуется заниматься тяжелой физической деятельностью. Если это невозможно, то после работы расслабьтесь в ванной с морской солью.
Фото: Телеканал СТБ
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