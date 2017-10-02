Игрок «Барыса» стал лучшим форвардом сентября в КХЛ
2 октября 2017, 01:53
На счету Доуса 15 заброшенных шайб и пять результативных передач в 15 матчах чемпионата.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лучших голкипера, защитника и нападающего сентября регулярного чемпионата, сообщается на сайте КХЛ.
Лучшим голкипером месяца стал Станислав Галимов из нижегородского «Торпедо», отразивший 94,94% бросков, при коэффициенте надежности равном 1,34 гола за матч. Лучшим защитником недели признан игрок санкт-петербургского СКА Патрик Херсли, отметившийся заброшенными шайбами в шести матчах кряду.
Награда лучшему форварду досталась нападающему «Барыса» Найджелу Доусу. На его счету 15 заброшенных шайб и пять результативных передач в 15 матчах чемпионата.
Фото: spors.kz
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com