Игрок «Барыса» стал лучшим форвардом сентября в КХЛ

На счету Доуса 15 заброшенных шайб и пять результативных передач в 15 матчах чемпионата.

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лучших голкипера, защитника и нападающего сентября регулярного чемпионата , сообщается на , сообщается на сайте КХЛ.





Лучшим голкипером месяца стал Станислав Галимов из нижегородского «Торпедо», отразивший 94,94% бросков, при коэффициенте надежности равном 1,34 гола за матч. Лучшим защитником недели признан игрок санкт-петербургского СКА Патрик Херсли, отметившийся заброшенными шайбами в шести матчах кряду.





Награда лучшему форварду досталась нападающему «Барыса» Найджелу Доусу. На его счету 15 заброшенных шайб и пять результативных передач в 15 матчах чемпионата.



