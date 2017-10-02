9 октября представители МНЭ РК и КГД МФ РК разъяснят нормы проекта нового Налогового кодекса
Уважаемые налогоплательщики!
ДГД по г. Алматы сообщает, что 9 октября 2017 года в городе Алматы состоится семинар-совещание по разъяснению норм проекта нового Налогового кодекса.
На семинаре примут участие представители Ассоциации налогоплательщиков Казахстана, Министерства национальной экономики Республики Казахстан и Комитета государственных доходов МФ РК.
Место проведения г. Алматы, ул. Тимирязева, 42В (ТВЦ Атакент), зал торжеств «Бакшасарай».
Вход для всех желающих бесплатный. Регистрация будет производиться с 9.00 до 10.00 часов. Начало семинара в 10.00 часов с перерывом на кофе брейк.
Не упустите возможность услышать о нормах нового Налогового кодекса из первых уст!
Телефон для справок: +7 (727) 267 69 97.
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