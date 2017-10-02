О внесении изменений и дополнений в некоторые нормы КоАП

Юридическое управление ДГД по Костанайской области сообщает, что законом Республики Казахстан от 11 июля 2017 года № 91-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан» внесен целый ряд поправок в законодательство.

Изменения коснулись и Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года.

Главное новшество касается порядка пересмотра Верховным Судом вступивших в законную силу судебных актов по административным делам (глава 46).

Так, дело об административном правонарушении может быть истребовано из соответствующего суда для проверки в кассационном порядке Председателем Верховного Суда Республики Казахстан и председателем специализированной судебной коллегии Верховного Суда Республики Казахстан.

Для этого лица, привлеченные к административной ответственности, потерпевшие, их законные представители, защитники и представители юридических лиц, вправе самостоятельно обратиться в Верховный Суд с ходатайством о внесении представления. Такое же право предусматривается и для центральных органов.

Ходатайство о внесении представления должно соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 848 КоАП

Основаниями к пересмотру в кассационном порядке постановлений по делам об административных правонарушениях являются случаи, когда:

1) исполнение принятого постановления может привести к тяжким необратимым последствиям для жизни, здоровья людей либо для экономики и безопасности Республики Казахстан;

2) принятое постановление нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц или иные публичные интересы;

3) принятое постановление нарушает единообразие в толковании и применении судами, уполномоченными органами (должностными лицами) норм права.

Аналогичные требования предусмотрены для ходатайства о принесении кассационного протеста, подаваемого в органы прокуратуры.

В силу ч. 5 статьи 851 КоАП указанные основания являются исключительными случаями, когда Верховный Суд вправе пересмотреть вступившие в законную силу судебные акты по делам об административных правонарушениях.

Также основные изменения коснулись и главы 45 «Пересмотр не вступивших в законную силу постановлений по делам об административных правонарушениях», где предусмотрено, что прокурор приносит протест в вышестоящий орган (должностному лицу), а в суд подает апелляционное ходатайство. Ранее институт апелляционного ходатайства отсутствовал.

Положения вышеуказанного Закона введены в действие с 25 июля 2017 года.