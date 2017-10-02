О регистрации в органах государственных доходов при образовании на территории Республики Казахстан постоянного учреждения

Порядок налогообложения доходов юридического лица-нерезидента, осуществляющего деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, регламентируется статьей 198 Налогового кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 198 Налогового кодекса совокупный годовой доход юридического лица-нерезидента от осуществления деятельности в Республике Казахстан через постоянное учреждение составляют доходы, связанные с деятельностью постоянного учреждения, полученные (подлежащие получению) с даты начала осуществления деятельности в Республике Казахстан.

Статья 200 Налогового кодекса регламентрует, что юридическое лицо-нерезидент, осуществляющее деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, исчисляет корпоративный подоходный налог в ретроспективном порядке в соответствии со статьями 198 и 199 Налогового кодекса, начиная с даты образования постоянного учреждения, и представляет декларацию по корпоративному подоходному налогу в налоговый орган по месту нахождения постоянного учреждения, с включением указанных доходов.

При выявлении факта образования нерезидентом в Республике Казахстан постоянного учреждения, налоговый агент не вправе применять положения международного договора в части освобождения доходов нерезидентов в Республике Казахстан.

В соответствии со статьей 562 Налогового кодекса, юридическое лицо-нерезидент, осуществляющее деятельность через постоянное учреждение без открытия филиала, представительства, для регистрации в качестве налогоплательщика с учетом положений статьи 191 Налогового кодекса, обязано в течение тридцати календарных дней с даты начала осуществления деятельности в Республике Казахстан через постоянное учреждение подать в налоговый орган по месту нахождения постоянного учреждения налоговое заявление о постановке на регистрационный учет с приложением нотариально засвидетельствованных копий следующих документов:

1) учредительных;

2) подтверждающих государственную регистрацию в стране инкорпорации нерезидента, с указанием номера государственной регистрации (или его аналога);

3) подтверждающих налоговую регистрацию в стране инкорпорации нерезидента, с указанием номера налоговой регистрации (или его аналога) при наличии такого документа.

Также напоминаем налоговым агентам о недопущении освобождения доходов нерезидентов от налогообложения в случае признания у нерезидентов постоянного учреждения.

Б. Сулейменова, Главный специалист Управления разъяснительной работы

ДГД по Карагандинской области