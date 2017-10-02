Внесение сведений об ИИН в базу данных налогоплательщиков

ДГД по Южно-Казахстанской области сообщает, что в соответствии со статьей 561 Кодекса «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (далее - Налоговый кодекс) Республики Казахстан внесение сведений в государственную базу данных налогоплательщиков осуществляется налоговым органом после присвоения физическому, юридическому лицу, структурному подразделению юридического лица идентификационного номера на основании сведений национальных реестров идентификационных номеров.

Закон О национальных реестрах идентификационных номеров Республики Казахстан (далее - Закон) от 12 января 2007 года № 223 определяет цели, задачи, принципы и правовые основы создания и ведения национальных реестров идентификационных номеров на основе формирования для физического, юридического лица (филиала и представительства) идентификационного номера.

Национальный реестр индивидуальных идентификационных номеров - информационная система, предназначенная для осуществления регистрационного учета индивидуальных идентификационных номеров.

Целью создания и ведения национальных реестров идентификационных номеров является переход к единой системе регистрации сведений, относящихся к определенному лицу, на основе введения в Республике Казахстан идентификационного номера.

Идентификационный номер применяется при регистрации актов гражданского состояния; выдаче документов, удостоверяющих личность; государственной регистрации объектов недвижимого, движимого имущества, а также иных объектов, приравненных к недвижимым вещам, осуществлении платежей и переводов денег, в том числе при перечислении обязательных пенсионных взносов и социальных отчислений, отчислений и (или) взносов на обязательное социальное медицинское страхование, а также исполнении налоговых обязательств, за исключением осуществления платежей и переводов денег иностранцами и лицами без гражданства, не подлежащими в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан постановке на регистрационный учет в качестве налогоплательщика.

Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 1 вышеуказанного Закона уполномоченный государственный орган (далее - уполномоченный орган) - государственный орган, осуществляющий формирование идентификационных номеров и ведение национальных реестров идентификационных номеров.

А в соответствии со статьей 6 данного Закона уполномоченный орган:

1) разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по созданию, ведению и использованию национальных реестров идентификационных номеров;

2) осуществляет ведение национальных реестров идентификационных номеров;

3) централизованно осуществляет формирование идентификационного номера и предоставляет информацию регистрирующим и другим государственным органам и иным государственным учреждениям, за исключением формирования индивидуальных регистрационных номеров при выдаче свидетельств о рождении, осуществляемого местными исполнительными органами;

4) осуществляет организацию изготовления документов с идентификационным номером;

5) устанавливает порядок ведения классификаторов и справочников идентификационных данных, их структуру, состав и формат;

6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

А также согласно пункту 6 статьи 9 вышеуказанного Закона формирование индивидуального идентификационного номера осуществляется:

1) для граждан Республики Казахстан при выдаче:

свидетельства о рождении;

паспорта гражданина Республики Казахстан;

удостоверения личности гражданина Республики Казахстан;

2) для иностранца при выдаче вида на жительство иностранца в Республике Казахстан или регистрационного свидетельства;

2-1) для этнических казахов при присвоении статуса оралмана;

3) для лиц без гражданства при выдаче удостоверения лица без гражданства или регистрационного свидетельства, выдаваемого при регистрации в органах миграционной полиции.

А в соответствии со статьей 7 ведение национальных реестров идентификационных номеров обеспечивается соответствующими информационными системами. Национальные реестры идентификационных номеров являются электронным информационным ресурсом для информационных систем только государственных органов и иных государственных учреждений.

То есть, внесение сведений об индивидуальных идентификационных номеров в базу данных налогоплательщиков органами Государственных доходов производится в автоматическом режиме, путем отправки запроса в Государственную базу данных физических лиц.