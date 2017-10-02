В понедельник в нескольких областях Казахстана ожидаются заморозки до 5 градусов

На большей части территории республики с прохождением атмосферных фронтов сохраняются осадки, на северо-западе на большей части осадки, лишь на востоке и юго-востоке Казахстана ожидается погода без осадков , сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".





Местами ожидаются туман, усиление ветра.





В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ночью и утром местами ожидается туман, в Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской местами усиление ветра 15-20 м/с.





В Жамбылской, Южно-Казахстанаской, Кызылординской, Мангыстауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами усилится ветер 15-20, в Жамбылской области до 25 м/с.





В Алматинской области ночью местами туман.





В Алматинской, Карагандинской областях ночью местами ожидаются заморозки до 5 градусов.





В Кызылординской, на большей части Актюбинской, Атырауской, местами в Южно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



