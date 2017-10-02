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В понедельник в нескольких областях Казахстана ожидаются заморозки до 5 градусов

2 октября 2017, 06:00

Местами ожидаются туман, усиление ветра.

На большей части территории республики с прохождением атмосферных фронтов сохраняются осадки, на северо-западе на большей части осадки, лишь на востоке и юго-востоке Казахстана ожидается погода без осадков, сообщает Zakon.kzсо ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами ожидаются туман, усиление ветра.

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ночью и утром местами ожидается туман, в Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Южно-Казахстанаской, Кызылординской, Мангыстауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами усилится ветер 15-20, в Жамбылской области до 25 м/с.

В Алматинской области ночью местами туман.

В Алматинской, Карагандинской областях ночью местами ожидаются заморозки до 5 градусов.

В Кызылординской, на большей части Актюбинской, Атырауской, местами в Южно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане: облачно, +9°.

В Алматы: преимущественно облачно, +15°

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: Nashgorod

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