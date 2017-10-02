Ответственность за убийство женщин на вокзале в Марселе взяло на себя ИГ
2 октября 2017, 06:14
Неизвестный мужчина, кричавший «Аллах акбар!», был застрелен сотрудниками полиции.
Ответственность за нападение боевика с ножом на вокзале Марселя взяла на себя группировка «Исламское государство», запрещенная в Казахстане и других странах, сообщает Лента.ру.
Атака на прохожих на марсельском вокзале Сен-Шарль произошла в воскресенье, 1 октября. В результате нападения погибли две женщины, а неизвестный мужчина, кричавший «Аллах акбар!», был застрелен сотрудниками полиции.
По свидетельству очевидцев, всего сотрудниками правоохранительных органов было произведено два выстрела.
Посетители Сен-Шарля были эвакуированы. Полицейские порекомендовали жителям и гостям Марселя воздержать от посещений района Сен-Шарля.
На место происшествия оперативно выехал министр внутренних дел Франции Жерар Коллом.
Фото: Si Tu / Zumapress / Globallookpress.com
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