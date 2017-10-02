Власти Каталонии заявили о 90% проголосовавших за отделение от Испании
2 октября 2017, 06:32
Против независимости высказались 7,8% избирателей, пришедших на участки.
За отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших на референдуме в воскресенье, заявил официальный представитель женералитета Каталонии Жорди Турул, передает РИА Новости.
"Всего в голосовании приняло участие 2,3 миллиона человек", — сказал Турул. Всего, по данным правительства Каталонии, в референдуме могли принять участие 5,3 миллиона человек.
"Девяносто процентов проголосовавших сказали "да" независимости Каталонии", — добавил он, отметив, что это предварительные данные, поскольку не подсчитаны еще порядка 50 тысяч голосов.
Против независимости высказались 7,8% избирателей, пришедших на участки, 2% участников голосования опустили пустые бюллетени, 0,89% бюллетеней оказались испорченными.
В воскресенье в Каталонии прошел референдум о независимости от Испании, который Мадрид считает незаконным и проведение которого заблокировал Конституционный суд королевства. В правоохранительных органах заявили, что полиция заблокировала большую часть избирательных участков. В ходе столкновений между правоохранителями и сторонниками референдума, по данным властей Каталонии, пострадали свыше 800 человек.
Фото: РИА Новости
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