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Власти Каталонии заявили о 90% проголосовавших за отделение от Испании

2 октября 2017, 06:32

Против независимости высказались 7,8% избирателей, пришедших на участки.

За отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших на референдуме в воскресенье, заявил официальный представитель женералитета Каталонии Жорди Турул, передает РИА Новости.

"Всего в голосовании приняло участие 2,3 миллиона человек", — сказал Турул. Всего, по данным правительства Каталонии, в референдуме могли принять участие 5,3 миллиона человек.

"Девяносто процентов проголосовавших сказали "да" независимости Каталонии", — добавил он, отметив, что это предварительные данные, поскольку не подсчитаны еще порядка 50 тысяч голосов.

Против независимости высказались 7,8% избирателей, пришедших на участки, 2% участников голосования опустили пустые бюллетени, 0,89% бюллетеней оказались испорченными.

В воскресенье в Каталонии прошел референдум о независимости от Испании, который Мадрид считает незаконным и проведение которого заблокировал Конституционный суд королевства. В правоохранительных органах заявили, что полиция заблокировала большую часть избирательных участков. В ходе столкновений между правоохранителями и сторонниками референдума, по данным властей Каталонии, пострадали свыше 800 человек.

Фото: РИА Новости

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