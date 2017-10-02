Роберт Гарсия похвалил защиту "Канело" в бою с Головкиным

Тренер также дал совет мексиканцу на второй поединок с Triple G.

Американский тренер Роберт Гарсия похвалил защиту Сауля "Канело" Альвареса в бою с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным, а также сравнил мексиканского боксера с экс-чемпионом Оскаром Де Ла Хойей, ныне являющимся владельцем промоутерской компании Golden Boy Promotions, передает Vesti.kz.





"Я думаю, что его защита была прекрасна. Посмотрите на то, как "Канело" заставлял Головкина промахиваться с правой. Хотя Головкину и удалось несколько раз попасть с правой, "Канело" тренировался, чтобы избежать этих ударов. "Канело" хорошо оборонялся, но ему нужно проводить более жесткие спарринги. Ему нужно тренироваться со спарринг-партнерами, которые будут пытаться побить его, чтобы держать его форме и настороже. Альварес сделал себе большое имя, он суперзвезда. Для своих тренеров и менеджеров он единственный, кто у них есть, и поэтому они хотят, чтобы он был счастлив. Они заботятся о нем. Я тренировался с Оскаром Де Ла Хойей. Я помню, что спарринг-партнерам говорили быть полегче с ним, потому что Оскар - "Золотой мальчик". Тот, кто тренировал Оскара в то время, не хотел, чтобы ему навредили. Я не говорю, что так делают и с "Канело", но это возможно. Ему нужно проводить более тяжелые спарринги, чтобы иметь возможность победить Головкина", - цитирует Гарсию Boxingnews24.com.





Ранее тренер раскритиковал и "Канело", и Головкина за их действия в первом бою. По его словам, оба боксера могли выступить гораздо лучше. Также Гарсия сделал прогноз на исход их второго противостояния.





Бой между Головкиным и "Канело", прошедший 16 сентября в Лас-Вегасе, закончился ничьей. Представители боксеров уже начали переговоры о втором поединке, который ожидается в мае 2018 года.





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