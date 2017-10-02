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Пес в бабочке стал звездой сервиса знакомств и предложил почесать ему пузико

2 октября 2017, 07:35

За профилем следят более 350 тысяч подписчиков.

Пользователи популярного сервиса знакомств Tinder обратили внимание на профиль пса породы маламут по кличке Фил. Об этом пишет Lenta.ru.

Собака уже стала популярным блогером в Instagram: ее хозяева ведут блог питомца, в котором также появляются снимки еще одного маламута по кличке Нико и кошки Мило. За профилем следят более 350 тысяч подписчиков.

Для фото в Tinder Фила нарядили в строгую бабочку. От его имени юзеры получают сообщения, в которых пес кокетничает и предлагает «почесать ему пузико».


Фото: скриншот

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