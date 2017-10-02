Дроны привлечены к поискам пропавших рыбаков на озере Балхаш

Студенты современного гуманитарного университета Балхаша подключились к поискам двоих однокурсников, которые уплыли на лодке рыбачить на озере Балхаш и пропали без вести, передает МИА « Казинформ ».





«Мы обратились с призывом к студентам вуза помочь найти Армана Бораша и Батырхана Жунусова. Они отозвались и теперь мы приступаем к более комплексным поисковым работам. Будем обследовать побережье озера, не мешая водолазам-спасателям», - говорит Жаслан, один из активистов поисковых работ.





Также привлечены к поискам дроны. Аппараты летают над озером на дальние расстояния в поисках лодки или других признаков, которые помогут отыскать двоих студентов-рыбаков. Между тем, сотрудники департамента по ЧС продолжают искать 20-летних парней. В поисково-спасательных работах задействованы трое водолазов-спасателей и спасательный катер. Напомним, 24 сентября в 11 часов утра студенты современного гуманитарного университета Арман Бораш и Батырхан Жунусов уплыли на моторной лодке «Прогресс 4» в 25 километрах южнее от острова Тасарал и пропали. Их мобильные телефоны отключены.





Обоим рыбакам по 20 лет. Сообщение об их исчезновении поступило в департамент по ЧС 25 сентября. На место тут же выехали водолазы оперативно-спасательного отряда департамента по ЧС. Первоначально сильный шторм не давал возможности проводить поисковые работы в полном объеме. Сотрудники департамента по ЧС рекомендуют рыбакам выходить на водоемы с индивидуальными спасательными средствами и только на исправных лодках. Также рекомендуют не выходить на ловлю при штормовой погоде.



